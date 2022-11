Cyberattack Exxx…Polzive!!! Il Friuli nel mirino del trojan. Dopo il comune di Gorizia attacco sospetto in Autovie Venete.

Cosa accade in Autovie? Dall’altro ieri in home page appare un avviso che recita: “Nella giornata di mercoledì 9 novembre si sono verificate delle problematiche tecniche ancora oggetto di indagine sui sistemi dipartimentali aziendali della società Autovie Venete. Le strutture di competenza stanno lavorando per risolvere le problematiche verificatesi che stanno avendo un impatto critico sui sistemi informatici aziendali”. Non sono segnalati disservizi sulla rete autostradale. L’avviso, pur sintetico, desta qualche sospetto visto che si parla di “sistemi informatici aziendali”. Potrebbe la società essere stata vittima di un attacco da parte di una banda di cybercriminali? Un episodio analogo è successo alcuni mesi fa nel comune di Gorizia, dove nessuno è ancora in grado di valutare la quantità di dati sensibili raccolti e trafugati dai terroristi informatici. L’opposizione vorrebbe istituire una commissione d’inchiesta.

Il caso di Autovie appare di dimensioni ancora più ampie visto la mole di dati che sono conservati nei server. Il tipo più dannoso degli attacchi è l’attacco denial-of-service (DoS), in cui un cybercriminale utilizza un software zombie attraverso Internet su più macchine per innescare un arresto dei servizi su larga scala. Gli hacker in genere, utilizzano cavalli di Troia (trojan) per trasferire nomi utente, password e persino informazioni sulla carta di credito memorizzati nel sistema. Possono quindi utilizzare il loro accesso per rubare dati, consumare cicli della CPU e scambiare informazioni sensibili o addirittura ricorrere all’estorsione. Regione sotto attacco.