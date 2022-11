ArpaDiFiamma Exxx…Polzive!!! Per Giorgia Meloni il lavoro è la priorità del Governo. Per l’agenzia dell’ambiente di Scoccimarro il lavoro provoca lo stress. Chiesto l’intervento di una ditta specializzata: 22mila euri.

La specialità del Friuli Venezia Giulia, in barba alla Fiamma Nazionale evocata da Giorgia Meloni, si traduce in posizioni differenziate sul lavoro. Ieri, dopo l’incontro con i sindacati ha ricordato: “In questo momento la priorità delle priorità è il lavoro, la grande criticità italiana”. Per assurdo, è ben diversa la situazione in Friuli Venezia Giulia e in particolare all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dove è stato chiesto l’intervento di una società esterna per valutare lo stress del personale (circa 270 dipendenti di cui 4 di vertice e ben 32 posizioni organizzative). La ditta cui è stato affidato l’incarico direttamente è la Heiko srl, dovrà individuare i fattori oggettivi e i motivi scatenanti una situazione di stress nell’ambito lavorativo; l’incarico prevede un’analisi preliminare dell’ambiente di lavoro e di dettaglio con l’utilizzo di strumenti specifici; dovrà identificare le eventuali criticità relative a fattori di contenuto e di contesto del lavoro; analizzare dettagliatamente le criticità emerse e proporre le misure correttive di prevenzione. Costo, iva inclusa, 22 mila euri. Quali saranno, in tempi di crisi storica, le criticità relative a fattori di contesto del lavoro? Ma c’è una nota curiosa che emerge nel pianeta dorato dell’Agenzia. Il direttore generale Anna Lutman ha recentemente rinnovato gli incarichi dirigenziali a tre dirigenti. La durata del contratto è stata allungata a 5 anni dai 3 precedenti. A Roberto Visintin è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia con decorrenza dal giorno 08 novembre 2022, per un periodo di cinque anni. A Daniela Domevscek l’incarico di direzione della S.O.C. “Pressioni sull’Ambiente” ed al dott. Fulvio Stel l’incarico di direzione della S.O.C. “OSMER e Gestione Rischi Naturali”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e durata quinquennale. Arpa Felix.