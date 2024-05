GDF VENEZIA: ARRESTATO PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI UN CITTADINO ALBANESE

Il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia ha eseguito un Mandato di Arresto Europeo emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Liegi nei confronti di un soggetto albanese residente a Castelfranco Veneto (TV), accusato di traffico internazionale di stupefacenti. In tale contesto, i militari delle Fiamme Gialle, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno rintracciato il cittadino albanese destinatario del provvedimento restrittivo e lo hanno tratto in arresto, associandolo alla Casa Circondariale di Venezia a disposizione della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima, a breve, dovrà decidere se concedere la consegna

verso il Belgio, rendendo così esecutivo il Mandato d’Arresto Europeo. L’attività, svolta dal personale del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Venezia in costante coordinamento con la Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia in Roma, ha richiesto l’effettuazione di numerosi sopralluoghi e pedinamenti che hanno visto l’impiego dei finanzieri al fine di rintracciare il soggetto che non viveva nell’indirizzo di residenza anagrafica. Dagli atti dell’inchiesta belga emerge come negli anni 2021/2022 il soggetto sarebbe stato al vertice di un’organizzazione criminale a livello internazionale operante tra il Sud America e l’Europa nel commercio e nell’importazione in Europa di ingentissimi quantitativi di cocaina.