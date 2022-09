FugaElettorale Exxx…Polzive!!! I militanti di Lega pedalano ad attaccare manifesti. Dal Mas, furioso con Forza Italia, rinuncia alla campagna e si rifugia a Conegliano (Tv). Stasera Congressino a Pradamano.

Sono immagini di ieri sera clamorosamente emblematiche che testimoniano gli stati d’animo di due partiti del centrodestra a pochi giorni dal voto. Nella foto in alto i fedelissimi della Lega, Stelvio Sbaiz e Cristian Rosso alle prese con colla, rullo e manifesti da attaccare; dall’altra il candidato capolista Senato in Friuli per Forza Italia che si è rifugiato in un bar desolatamente vuoto di Conegliano. Con chi starà uotsappando il senatore uscente Franco Dal Mas? Meglio nascondere la rabbia in piazzetta, lontano dal Friuli e non farsi vedere imprecare, dai pochi azzurri rimasti, contro le mantidi azzurre che hanno cancellato le illusioni dei candidati uscenti. Ma oggi il vento è cambiato e a tentare di arginare la furia dei Benito Remix ci pensano i fedelissimi del Carroccio, quelli che non sono mai mancati a Pontida come i Calderoli, gli Sbaiz, i Bosello, i Pittoni. I ragazzi sono animati di buona volontà, pedalano come Gimondi e la colla non manca. Le immagini riportano la sintesi della storia della Lega a Pradamano: Stelvio Sbaiz da 25 anni storico capofila della Lega locale passerà il testimone a Cristian Rosso. Una consegna che verrà ufficializzata stasera durante i lavori del congressino della sezione locale. Sbaiz è ricordato da Salvini e da tutta la Lega per aver organizzato la grande festa della Lega di 4 anni fa al parco Rubia. Le assise di Pradamano precedono di qualche giorno quelle di di Monfalcone dove il sindaco Cisint ha già deciso di indicare Antonio Calligaris futuro segretario cittadino. Sabato mattina l’appuntamento nella città dei cantieri.