FrodeFiscale Exxx…Polzive!!! Trieste base contabile di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode dell’IVA nel commercio di olii lubrificanti. Importate oltre 470 tonnellate. Sequestrati beni per un valore di 15milioni e mezzo di euri e 200mila in contanti. 14 arresti: 8 in carcere e 6 ai domiciliari.

Il centro contabile in cui si si dava forma all’attività illecita era a Trieste. In due uffici i manigoldi facevano da tramite fra la ditta straniera e quella “fittizia” italiana. Nel capoluogo si trovava la base per produrre documenti falsi per il trasporto della merce e mettere in pratica la truffa. I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Matera e Torino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta sui consumi ed all’autoriciclaggio. Dalle indagini, sono emerse ipotesi di riciclaggio dei proventi illeciti e di contraffazione di marchi di olii lubrificanti, atteso che il prodotto sfuso veniva commercializzato (rimuovendo le etichette originali e apponendovene altre appositamente stampate da una tipografia compiacente), riportando marchi, caratteristiche fisiche ed indicazioni d’uso relativi a tipologie di prodotto di maggiore valore commerciale. L’evasione complessiva accertata, per gli anni 2017/2023, è pari ad oltre 14 milioni di euro di IVA ed oltre un milione di euro di imposta nazionale di consumo. Le risultanze raccolte, acquisite anche mediante i canali di cooperazione internazionale di EPPO hanno consentito alla Procura Europea di chiedere ed ottenere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 14 indagati, di cui 8 destinatari della custodia in carcere e 6 destinatari di arresti domiciliari. È stato altresì disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e di altri beni fino alla concorrenza di € 15.448.000, importo corrispondente al profitto della frode I.V.A. e dell’evasione dell’imposta di consumo. Per l’esecuzione del provvedimento cautelare, che ha coinvolto le province di Matera, Torino, Foggia, Bari, Campobasso, Roma e Trieste, ed è stato altresì coordinato in altri 3 stati dell’UE aderenti ad EPPO, sono state impiegate anche unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante (cash dog). Olio infetto, motore malato.