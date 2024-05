ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! 114 comuni al voto in Friuli. Depositate le liste. Il ritorno di Viviana Londero a Osoppo, Luca Boschetti a Paluzza e Gianpaolo Bidoli a Tramonti. Zorino verso il bis ad Aquileia. Centrodestra strafulminato in Alto But e Dignano.

Non è un caso che i segretari di partito, quando si tratta di seguire le amministrative si toccano basso. Ci sarà un motivo. Dinamiche incomprensibili che affondano le radici nella notte dei tempi. Del resto da qui son passati tutti, da Enrico IV al Benito Originale, va da sé che l’individuo abbia un patrimonio genetico sbilenco che solo chi ci è nato conosce. E i risultati si vedono. Elezioni comunali 2024 in Friuli VG. Il primo sussulto è registratoa Paluzza, Alta Carnia. Il centrodestra è fulminato e Fratelli d’Italia fa una corsa in solitaria a sostegno di Andrea Boz. La Lega di Mazzolini, che fino a ieri sera sosteneva Adriano Ortobelli, lo ha fatto scansare per rimpiazzarlo con l’ex sindaco di Cercivento, Luca Boschetti. L’uscente Luca Scrignaro, civica centrosinistra, si presume che avrà vita facile. A Reana del Rojale il film più clamoroso. Contro la reggente Anna Zossi, già vice sindaco con Emiliano, sostenuta da Noi moderati (Iacop e Morandini) e civica, è schierata Attilia Marcolongo, candidata di Fratelli d’Italia e Lega. Ovvero dai due ex sindaci Emiliano Canciani ed Edy Colaoni. A Lestizza è stata depositata la lista di Valeria Grillo, iscritta a Fratelli d’Italia, che tenterà di riscattarsi dal risultato di 5 anni fa contro Eddy Pertoldi di centrodestra. A Osoppo è salutato con favore il ritorno di Viviana Londero che è riuscita a mettere insieme Fratelli d’Italia e centrosinistra. Il suo avversario è Lorenzo Tiepolo della Lega sostenuto da una sola lista. Una sotterranea guerra di nervi fra storiche militanti del Carroccio. Londero e Zilli. A Tramonti di Sotto è stata depositata solo una candidatura, quella di Gianpaolo Bidoli, già consigliere regionale, con il Patto per l’Autonomia. Ad Aquileia il sindaco uscente è Emanuele Zorino, forse uno dei pochi comuni ancora intatti dalle contaminazioni elettorali. Zorino si troverà di fronte Marco Fonzari sostenuto da una lista civica. Zorino porta in eredità il grande lavoro di promozione e sviluppo cui si è dedicato in questi 5 anni. Poco meno di un mese fa è stata celebrata ad Aquileia la “giornata Mondiale dei monumenti e dei siti archeologici”. Gli eventi non mancano e sono già programmati per tuta l’estate. A Dignano i tre candidati sindaco sono tutti di centrodestra, Turridano sostenuto dai Benito Renix; Toller e Orlando in quota Lega.