FriuliTossico Exxx…Polzive!!! I Krauten tengono per le palle il PD e CentroDestra friulani. Via libera ai veleni senza controllo della Konospan a San Vito. Esultano Agrusti e Di Bisceglie. Esclusivo

Il caso del contestato ampliamento della Kronospan nella zona del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento(Pn) è approdato oggi in consiglio regionale attraverso un documento sulle centraline di rilevamento della qualità dell’aria presentato dal consigliere dei Cittadini Tiziano Centis e sottoscritto da M5S, Cittadini, Patto per l’Autonomia e Open Sinistra Fvg.

I consiglieri chiedevano ragionevolmente di installare una centralina fissa di monitoraggio dell’aria e sospendere, in ottemperanza del principio di precauzione, la procedura di Paur per un anno, in attesa di conoscere i dati reali sull’inquinamento. Nella zona non vi sono mai state rilevazioni sui dati di inquinamento dell’aria, attualmente la centralina più vicina si trova a 10Km di distanza. I cittadini sono preoccupati per la pericolosità dell’ampliamento della Kronospan, temono che le ciminiere e i fumi della caldaia che dovrà arrostire gli scarti di legno, possa compromettere la loro salute. M5S, Cittadini, Patto per l’Autonomia e Open Sinistra Fvg, nel documento chiedevano di stanziare la somma necessaria a installare la centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria in zona industriale Ponterosso e, contemporaneamente, sospendere l’iter autorizzativo per raccogliere per 12 mesi i dati reali relativi all’inquinamento attuale della zona nella quale si realizzerebbe il nuovo impianto industriale. Nulla da fare. I votanti sono stati 42 su 47 presenti. Contrari alla proposta di installare una centralina per salvaguardare la salute dei cittadini della bassa pordenonese, sono stati 34 consiglieri pro Austria: Spagnolo, Russo, Iacop, Budai, Barberio, Morandini, Moras, Tosolini, Santoro, Di Bert, Basso, Calligaris, Turchet, Moretti, Lippolis, Fedriga, Bernardis, Marsilio. Shaurli, Bolzonello, Ghersinich, Mattiussi, Nicoli, Bordin, Cosolini, Giacomelli, Mazzolini, Piccin, Singh, Boschetti, Miani, Polesello, Slokare e Sibau.

Contro l’avvelenamento della bassa Pordenonese hanno votato: Honsell, Ussai, Morettuzzo, Centis, Sergo, Capozzella, Liguori e Dal Zovo.

Che il centrodestra non avesse nelle corde le tematiche ambientali era risaputo, sorprende l’atteggiamento subalterno al disegno tossico della Kronospan, del Partito Democratico che alla pari del centrodestra ha bocciato e votato contro la proposta di installare una centralina fissa di monitoraggio dell’aria a San Vito al Tagliamento. Non è sfuggito agli addetti ai lavori che l’ex assessora all’ambiente della giunta Serracchiani, Sara Vito, sia l’avvocato di fiducia dell’azienda austriaca. Un filo tossico che lega la sinistra di Sara Vito col sindaco di San Vito Antonio Di Bisceglie, avallato dal ducetto della Delizia Agrusti. A questo punto per scongiurare il pericolo di avvelenamento della bassa Pordenonese da parte dell’azienda Kronospan non resta che portare al successo alle prossime elezioni di San Vito coloro che sono contrari all’ampliamento della ditta. In primis il candidato che fa riferimento al consigliere Centis, ovvero Bernava.