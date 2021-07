FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Perchè pagare i sindaci? I 5 Stelle interrogano sul caso nazionale di 2 ponti deteriorati a Chiopris Viscone (Ud). Esclusivo

La casta dei sindaci frigna, chiede aumenti a raffica e ignora le emergenze dei cittadini. Il caso dei 2 ponti di Chiopris Viscone, comune in provincia di Udine, è da manuale di piazzisti mondiali. Due strutture, una attaccata all’altra. Da una parte il ponte nuovo le cui difficoltà di progettazione sono emerse nel dicembre 2018 con l’esplosione di uno dei 1068 tubolari, dall’altra il ponte vecchio, che viene ancora utilizzato e dal giugno 2020 di trova in uno stato di clamorosa pericolosità causa frantumazione di una briglia. In mezzo, gli amministratori che, da 10 anni, non hanno mai pulito nemmeno le caditoie del ponte vecchio e non provvedono ad istituire le adeguate segnaletiche e preavvisi di divieto per i trasporti oltre le 30 tonnellate. E’ l’unico caso in Italia in cui sullo stesso tratto di fiume 〈il Torre〉 si trovano due ponti. Uno più paurosamente deteriorato dell’altro. Friuli marcio su una delle direttrici più importanti per l’economia friulana, quella che collega il manzanese al casello di Palmanova (Ud). I sindaci ignorano, fanno parte di una casta dorata, chiedono gli aumenti e non battono un chiodo. Perchè pagarvi? L’unico esponente politico che ha capito la drammaticità strutturale cui si trovano i due ponti è stato il consigliere regionale dei 5 Stelle Sergo che, recentemente, ha presentato un’interrogazione all’assessore competente Pizzimenti la cui risposta, relativamente al ponte vecchio, è stata la seguente: “Il ponte sul torrente Torre non presenta particolari criticità a livello statico 〈…〉, tuttavia 〈e questa è la preoccupazione dei residenti NdR〉 il crollo parziale della soglia posta a valle del ponte ha determinato un abbassamento del piano delle ghiaie…”. In pratica i piloni, come si vede dalla foto, sono paurosamente esposti alle piene improvvise. Occorre aggiungere che la rottura della briglia ha già eroso oltre 30 ettari di terreno golenale in cui era conservato uno dei patrimoni faunistici più originali di tutta Europa.

In quanto alla ripresa dei lavori sul ponte nuovo, l’assessore Pizzimenti ha assicurato l’esponente dei 5 Stelle che il cantiere sarà aperto entro l’anno. Diversa la posizione invece di alcuni sindaci del luogo che, in una riunione clandestina di circa un mese fa, sostenevano che i lavori non sarebbero potuti riprendere prima dell’autunno del 2022. Da dove provengano queste informazioni non è dato sapere. Un giallo nel più torbido e immobile comune d’Italia: Chiopris Viscone.

Intanto la casta dei sindaci sorride alle disgrazie del Friuli. La giunta ha deliberato gli aumenti, compresi i rimborsi spese. Friuli, latrina d’Italia.