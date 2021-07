CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Il grippaggio di Latisana indispettisce Giorgia. Prime crepe nel centrodestra Fvg. A Majano De Sabbata non gradita all’uscente Paladin. Esclusivo

La perturbazione sopra il cielo delle amministrative del Friuli tende verso un graduale peggioramento. Il grippaggio di Latisana rischia di far girare i gioielli ai già innervositi patrioti. “No Sette…No Party”. Se il presidente dell’Interporto di Latisana 〈attualmente in vacanza〉 avesse voluto fare un passo indietro lo avrebbe già fatto e lasciato campo libero alla soluzione “Spagnolo-ForzaTragica” sul tiket dello studio tecnico di Vignotto-Pavoni. Evidentemente così non è e, a giudicare dagli animi intercettati durante i lavori del consiglio regionale in questi giorni, alcuni esponenti di livello di Fratelli d’Italia Fvg, mentre commemoravano l’indipendenza del Perù, si sono lasciati scappare frasi sibilline del tipo: Se non troviamo l’accordo su Latisana possiamo ridiscutere tutto, anche su Palmanova, Tarcento, Majano… gli altri comuni al voto a ottobre e i riflessi sul 2022. Tuttavia si tratta di un cortocircuito che non investe solo il versante dei Democratici Popolari. Se centrodestra piange, il centrosinistra non ride. Spunta un’area profondamente critica a Majano.

Dopo 10 anni di dominio ininterrotto della duchessa Raffaella Paladin, tutti davano per certa la prosecuzione della governatura locale grazie alla candidatura a sindaco della vice Elisa De Sabbata. Nel segno della continuità, come tiene spesso a precisare la vice sindaca. Purtroppo, per una serie di dinamiche riconducibili all’imperscrutabilità dell’essere umano, la Duchessa Raffaella sta virando verso il più governabile Franco Barachino, considerato vero uomo di fiducia della sindaca. L’operazione di sfilare il ruolo all’attivissima De Sabbata non è di facile soluzione.

In questo trambusto s’inserisce il centrodestra i cui esponenti durante l’inaugurazione del Festival, si sono distinti per la nutrita partecipazione al taglio del nastro. Una sbavatura della Paladin sulla naturale candidatura a sindaco di Elisa De Sabbata fisserebbe un nuovo punto di crisi pre elettorale. In attesa che il centrodestra possa svelare il gran nome del candidato sindaco.