FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Due assessori regionali Fvg pitturati da Report: Ignorate le proposte per risolvere le emergenze ambientali derivate dagli allevamenti intensivi. Oggi il corteo degli agricoltori.

La regione Friuli Venezia Giulia e due esponenti della giunta triturati da “Report” la trasmissione di Rai Tre condotta da Sigfrido Ranucci che ha aperto la puntata di ieri sera con un servizio dedicato all’ambiente e alla pericolosità, certificata, degli allevamenti intensivi. I gas che si sprigionano nell’aria e le conseguenze che ne derivano. Nel giugno 2022, Piero Comino, imprenditore friulano e consulente per l’Italia della Daiso Ket giapponese, aveva inviato agli assessori regionali Stefano Zannier (risorse agricole) e Fabio Scoccimarro (ambiente) una mail in cui presentava le caratteristiche del prodotto che riduce le emissioni di gas determinati dagli allevamenti. L’oggetto della mail riportava: Emergenze ambientali, prevenzione di inquinamento da nitrati, gas serra e impatto ambientale di allevamenti”. Questo il testo: “Si dispone di tecnologie utili al trattamento di terreni inquinati da salinità, tossici, metalli pesanti, e della tecnologia per il trattamento rapido di liquami, letami, digestati a fertilizzanti ad alta resa agricola senza ricorrere a fertilizzanti chimici con prevenzione dall’inquinamento di nitrati”. Il trattamento, perfezionato dalla giapponese Daiso Ket Institute, è il frutto di una ricerca scientifica che consente di eliminare i cattivi odori dagli allevamenti intensivi e di eliminare l’ammoniaca che viene prodotta dal letame e che, a contatto con l’atmosfera, produce un’altissima quantità di PM10. Nessuno assessore ha risposto. Anzi, a detta di Comino, si rimpallavano le competenze da un ufficio a un altro. Va detto che la Daiso Ket ha elaborato il Quik2, un componente ricavato dai liquami che in Giappone viene usata con successo per produrre fertilizzante naturale. Nessuna risposta da parte della regione. Resta l’amarezza degli allevatori spremuti da costi insostenibili per adeguarsi alle direttive nitrati e inquinamento di liquami. Oggi gli agricoltori scendono in piazza. Dalle 9,30 partenza dal piazzale dello stadio e in corteo fino in piazza Primo Maggio a Udine.