ConfindustraAA Exxx…Polzive!!! Elekrolux e Wärtsilä simboli del buco nero dell’asse industriale Pordenone-Trieste. Ma il presidente Agrusti riflette sul conflitto in Israele: “Pronto a iniziare un dibattito”.

A Pordenone sono specialisti nell’invocare l’aiuto della mangiatoia pubblica per le aziende che rischiano di fallire o che sono sull’orlo del precipizio. Le perdite, dovute alle incapacità gestionali, devono essere messe in conto a pantalone. I profitti invece devono restare nelle tasche dell’impresa. Di questa comoda prassi italica, si è accorta anche Meloni che ha iniziato a sbertucciare gli Elkan. La situazione a Nordest non è semplice, soprattutto su quell’asse Pordenone-Trieste guidata dal ducetto della Delizia Agrusti che sforna ogni giorno che dio manda in terra, studi, riflessioni, analisi, proiezioni, indicazioni, rosari, paternoster, avemarie e amen. Amen nel caso di Wärtsilä di Trieste visto che non è chiara la situazione del reimpiego dei 300 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale finlandese. Ma il presidente ora è occupato con la crisi in Medio Oriente. Ieri durante la cerimonia a Pordenone della giornata della memoria, ha reso noto di “esser pronto a iniziare un dibattito” sul tema. Gli orizzonti si aprono dal Noncello alla striscia di Gaza. Evidentemente il momento congiunturale friulano, che registra numeri preoccupanti, non disturba il Ducetto-ambasciatore. Nessun miglioramento, anzi le previsioni sono nerissime. Secondo le stime delle principali sigle sindacali sono state toccate due cifre simboliche: un centinaio di aziende sono al momento dichiaratamente in crisi e circa 20mila lavoratori sono coinvolti a diverso titolo dall’uso degli ammortizzatori sociali. Oltre alla Wärtsilä è segnalato il caso Electrolux di Porcia (PN) ad avere risonanza a livello nazionale. Poi la vicenda Cimolai e le incertezze all’Automotive di Tolmezzo (ma questo è Udine). Insomma un quadro a tinte fosche come credenziale per un presidente-prezzemolo che distribuisce Pater Ave et Gloria in ogni consesso e in ogni salsa e che ora ha annunciato che dovrà ora occuparsi di aprire un dibattito sulla crisi del Medio Oriente.