DuraAgricoltura Exxx..Polzive!!! Dal Friuli contro l’Europa delle coltivazioni sintetiche. Un serpentone di trattori in corteo verso piazza Primo Maggio a Udine. Contestata la monosuccessione. Giovedì in Consiglio Regionale verrà approvata la mozione Budai.

E’ partito poco fa dal piazzale dello stadio Friuli il lungo serpertone di trattori variopinti in direzione piazza Primo Maggio a Udine. Molti giovani che accusano le politiche europee per le disposizioni che rendono molto critica l’impresa agricola. Gli organizzatori, Michelutti Ortensia, Nikolas Boemo, Massimiliano Toti, Fabio Lauzzana, Massimo Lauzzana, ritengono che la misura sia ormai colma. L’inasprimento di norme sulle coltivazioni scoraggia anche quei pochi giovani rimasti sul campo e appassionati del mestiere di agricoltore. La politica assente anche se, occorre dire, l’assessore regionale Stefano Zannier, si è molto impegnato sul fronte zootecnico. Tuttavia, a ridosso delle elezioni europee, i punti di crisi elencati dagli agricoltori sono molto penalizzanti. L’agricoltore è tenuto a cambiare la coltura seminata almeno una volta all’anno a livello di singola parcella. E’ vietata la monosuccessione: grano su grano o mais su mais. Deroghe permanenti riguardano il riso o gli agricoltori di montagna o quelli che operano in aree semiaride. Obbligo di lasciare il 4% della superficie incolto, non produttivo. Rientrano in questo computo non solo i terreni coltivabili (come i terreni a riposo o le fasce tampone), ma anche boschi, laghetti, terrazzamenti, filari alberati, eccetera. Dal 2024 le aziende che vogliono ottenere il pagamento di base dovranno lasciare il 4% delle superfici non coltivato. Il presidio degli agricoltori friulani in piazza Primo Maggio fino alle ore 14. Giovedì 1° febbraio il Consiglio Regionale discuterà la mozione contro le politiche europee presentata dal leghista Alberto Budai.