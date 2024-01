Ettore Rosato ufficializza il passaggio con Calenda. Nuovo incarico.

“Elena Bonetti ed Ettore Rosato entrano in Azione”. Lo ha annunciato Carlo Calenda in una conferenza stampa alla Camera. “Proporrò alla prossima assemblea l’elezione di Bonetti a vicepresidente di Azione con delega alla costruzione, dopo le Europee, di un grande partito della Repubblica con tutti i soggetti che non si riconoscono nel bipolarismo, mentre Rosato sarà subito vicesegretario all’Organizzazione e agli Enti locali e avrà il compito di preparare la nostra presenza alle elezioni europee”, ha spiegato.