FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Mobilitazione a Pocenia: oltre 400 firme raccolte contro l’impianto tossico. Operai sul tetto del capannone senza protezioni. Sopralluogo dei Carabinieri. Bufera sul sindaco Gigante.

I cittadini di Pocenia (Ud) si sono mobilitati e sono in corso le operazioni di raccolta firme su una petizione che chiede al comune di impedire l’esecuzione del progetto di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi nella zona industriale di Pocenia. In solo mezza giornata sono state già raccolte oltre 150 firme autenticate dalla candidata sindaco Debora Furlan (stime per la serata oltre 400) che osserva: “Più il sindaco parla, più la mia preoccupazione sale. E’ evidente la poca chiarezza in tutta questa situazione”. Si firma in piazza nouva a Pocenia oggi e domani. I cittadini, prima che la notizia venisse diffusa da Leopost su segnalazione di Cristian Sergo dei 5 Stelle, non erano al corrente del progetto. Il sindaco Sirio Gigante, incalzato in rete dai residenti, cerca di replicare come può, ma dà l’impressione di essere un pugile suonato. Non convince la popolazione e a Pocenia non si lasciano intortare facilmente. Cerca di evitare di ammettere che fra i rifiuti pericolosi inseriti nel piano è previsto anche lo stoccaggio di 100quintali di amianto puro/anno che verrà trattato sul posto. Infatti, nella documentazione inviata in comune il 4 aprile 2022, si legge che è prevista la costruzione di due ciminiere. A che servono se, come dice il sindaco, i rifiuti dovrebbero essere solo “di passaggio”?

Tuttavia questa settimana c’è stata un’intensa attività investigativa in via Locatelli, zona industriale. Sul tetto della ex segheria sono stati notati alcuni operai (vedi foto) senza imbragatura, senza casco, e privi di mascherine, necessarie visto che si tratta di rimozione di coperture in eternit. dal tetto dell’ex segheria. Chi è il responsabile della sicurezza? In che tipo di involucri è stato assicurato il materiale?. Per questo motivo, nella giornata di giovedì una pattuglia dei carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella ha effettuato un sopralluogo attorno al luogo dove la Execo di Teolo (Pd) dovrebbe costruire un impianto di rifiuti pericolosi.

Da registrare, come anticipato da Leopost, le dimissioni dell’assessore Laura Gruer: “Sono amareggiata dalle linee politiche intraprese dall’amministrazione…, voglio comunicare a tutti che in data 9 maggio ho consegnato le dimissioni volontarie come assessore alla cultura del comune di Pocenia”. In tal senso affiora il mistero della mancata candidatura del sindaco per il secondo mandato. Come mai ha rinunciato e indicato invece la sua “fiduciaria” Irene Betto? Friuli infetto, Regione malata.