E’ stata la compagna a trovare il corpo senza vita di un 27enne a Udine in via Monrupino, una laterale di viale Trieste. La chiamata alla Polizia è giunta verso le 19 di ieri pomeriggio. Sul corpo dell’uomo erano visibili ferite di coltello. Non è esclusa l’ipotesi di un gesto disperato. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Questura.