FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! I ponti crollano, la regione aumenta le indennità dei sindaci. Incontro a Trivignano Udinese sulla vergogna italiana. Assente Pizzimenti. Esclusivo

Si è svolto ieri sera a Trivignano Udinese un incontro pubblico sul tema di uno degli scandali più clamorosi d’Italia. Quello del ponte sul fiume Torre che rischia di crollare e che collega Chiopris Viscone a Trivignano. Il torrente ha eroso i piloni e le condizioni sono di allarme rosso. La struttura si regge per puro miracolo, tuttavia il transito di vetture e mezzi pesanti è libero, nessuno si preoccupa. Nemmeno i sindaci che sono più interessati agli aumenti delle loro mesate che alla sicurezza dei cittadini. C’è voluta la buona volontà del sindaco Roberto Fedele che, raccogliendo le sollecitazioni del presidente del comitato locale Nello Vittor e del tecnico Cettolo, ha illustrato ieri sera la drammaticità del caso. Erano presenti ZaninMtf per il consiglio regionale, Paride Cargnelutti a moderare il dibattito, i sindaci di Palmanova, Chiopris Viscone, San Vito al Torre e di Medea. Il ponte è stato costruito nel 1965 e, come si vede dalla foto, le condizioni dei piloni sono disastrose. La situazione è peggiorata dopo che la briglia in cemento ha ceduto circa un anno fa. Il letto di ghiaia che si formava diventava un’efficace difesa dei piloni. Oggi non c’è più. E nessuno se ne preoccupa. Sullo sfondo la schermaglia politica fra il centrosinistra, che nel 2017 aveva inaugurato in pompa magna il ponte nuovo, su cui si sono interrotti i lavori, e la lotta interna fra Forza Tragica e la Lega. La campagna elettorale è alle porte e le promesse da mercante si sprecano. Sul ponte pericolante passa anche la condotta idraulica che fornisce l’acqua alla frazione di Viscone. Quali interventi sono previsti? Una delle pagine più scandalose dell’irriconoscibile Friuli.