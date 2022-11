FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Due ponti sul Torre non bastano: chiusa la viabilità regionale a Chiopris Viscone. Friuli segato in due. Appalto dei lavori del nuovo ponte nel 2016. Costo 20milioni di euri.

Friuli marcio e ponti infetti, col rischio che le piene erodano l’argine sul versante di Viscone. Residenti in allarme. Il sindaco di Chiopris Viscone (Ud) Raffaella Perusin ha firmato oggi l’ordinanza di chiusura della viabilità regionale locale in corrispondenza del ponte sul fiume Torre in previsione di eventi di piena. In realtà sul Torre vi sono ben due ponti, uno pericolante, semi agibile e quello nuovo che corre parallelo a quello vecchio i cui lavori sono iniziati nel 2017 e poi sospesi. Un’opera del valore di circa 20 milioni di euro e che, a distanza di sette anni dalla gara d’appalto, è ben lungi dall’essere terminata. Nel 2015 erra stata indetta la gara d’appalto, poi vinta nell’aprile 2016 dalla Icop di Basiliano in associazione temporanea con la ditta Omba Impianti. L’inaugurazione del cantiere era avvenuta invece il 23 marzo 2017; tempi di realizzo dell’opera: 600 giorni. poi spostati a fine aprile del 2019. Un anno dopo, l’opera si arrestò a causa del cedimento di una tubazione dell’impalcato metallico. Si scoprì che l’acciaio non era conforme ai requisiti di norma. Da allora il traffico continua a muoversi sul vecchio ponte i cui piloni sono erosi dalle piene dei fiumi. Due anni fa la piena aveva sventrato la briglia di contenimento posta a valle delle due strutture, ancora nessuno vi ha posto rimedio. Oggi la chiusura. Due ponti sul Torre e la strada chiusa. Ignorate le segnalazioni dei cittadini. Dalle 15 di oggi, secondo l’ordinanza della sindaca Perusin, il Friuli è tagliato a metà. L’impegno di spesa di soldi pubblici, fatti due conti, potrebbe toccare la cifra di 30 milioni di euri dai 20 iniziali.