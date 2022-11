BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! La Lega si prenota per sfilare Sacile a Forza Italia. A Sedegliano i Benito Remix bussano per avere un assessore. A Trieste mezza giunta punta alle regionali.

Follia Lombardia con schegge che raggiungono anche il Friuli. Le dimissioni di Letizia Moratti dalla vicepresidenza della regione rischiano di far tremare la terra sotto il solido terreno del centrodestra su tutto l’arco nordestino. In Friuli segnali di irrequietezza si avvertono dal Livenza al Timavo. A Sacile, dove si vota il prossimo anno, l’inaspettata discesa in campo di Marco Bottecchia, leader della Lega locale e fedelissimo di Vannia Gava, ha messo in crisi Forza Italia. Bottecchia ha dichiarato di essere pronto a scendere in campo come candidato sindaco in contrapposizione al forzista Carlo Spagnol. Per Bottecchia occorre superare la vecchia maggioranza (Forza Italia e la civica Viva Sacile) e puntare su quella nuova allargando a Lega, ProgettoFvg e civica Sacile. Fuori l’azzurro Spagnol e dentro l’attuale capogruppo leghista Bottecchia che, velenosamente, avverte: “Bisogna creare una coalizione di centrodestra unita per portare a Sacile le soluzioni che il territorio sta aspettando”. Centrodestra irrequieto anche nel piccolo comune di Sedegliano, dove si nota uno stato di forte agitazione. L’assessora Michela Gover ha rassegnato le dimissioni dalla giunta e Fratelli d’Italia ha subito colto l’occasione per bussare alla porta del sindaco Giacomuzzi per rivendicare una poltrona. Simone Mauro, delegato del mandamento codroipese di Fratelli d’Italia ha fatto sapere di avere le credenziali in ordine per avanzare la proposta in quanto ben tre consiglieri comunali sarebbero pronti a passare coi Benito Remix. Appena il passaggio sarà confermato, Simone Mauro avanzerà la proposta al sindaco Giacomuzzi. Più complicata la situazione a Trieste. Non è stata ancora definita la posizione dell’assessora comunale Sandra Savino se incompatibile o meno con l’incarico di governo, qualora dovesse rinunciare all’assessorato, i nomi che Forza Italia potrebbe calare sulla giunta sono quelli di Angela Brandi e Francesca De Santis, nel rispetto delle quote rosa. Tuttavia il sindaco Dipiazza, in questo momento, non ha nessuna intenzione di toccare gli equilibri dell’esecutivo e preferirebbe rimescolare l’assetto dopo le elezioni regionali. Infatti il numero degli aspiranti che da palazzo Cheba vogliono fiondarsi a palazzo Oberdan è ben nutrito. I primi nomi sono quelli dei forzisti Lorenzo Giorgi e Michele Babuder detentori di un alto consenso personale. L’assessore Michele Lobianco potrebbe entrare nella Lista del presidente assieme al braccio destro del sindaco Carlo Grilli. Nell’incastro verrebbe risucchiata anche l’assessora e neo deputata Nicole Matteoni che non è incompatibile ma il partito potrebbe chiederle un passo indietro. Ma dopo le regionali. Chi sarà certamente una testa di serie alle regionali per Fratelli d’Italia è Elisa Lodi. Infine per la Lega sono sicure le candidature di Everest Bertoli e e la vicesindaca Serena Tonel. Fatti due conti, sono almeno 7 sedie delle giunta Dipiazza che ballano. Se rimpasto dovrà essere, sarà sicuramente radicale.