CirianiFriulani Exxx…Polzive!!! Il Ministro sale in cattedra: Nessuna candidatura di Forza Italia per le regionali. Prima siamo noi. Tanta Lega nella lista del presidente.

L’ipotesi riportata da “Il Foglio” riguardo i riflessi a Nordest di un’eventuale appoggio di Forza Italia al candidato Lega-Fratelli d’Italia in Lombardia da compensare con la presidenza del Friuli, ha raggiunto i pani alti di Fratelli d’Italia. Sul tema, a margine delle celebrazioni del 4 novembre a Redipuglia, ha fatto sentire la sua voce il ministro pordenonese Luca Ciriani. Intervistato da “Il Gazzettino” Ciriani osserva: “Sento voci un pò strane, ma credo che se Fedriga vorrà essere candidato ha il diritto di prelazione sulla sua candidatura”. I rimbalzi di alcuni scenari imprevedibili (caso Moratti) narrati dal quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, hanno disorientato i vertici della coalizione. Nel merito, Ciriani, come si legge su “Il Gazzettino” esplicita: “Fedriga non si tocca, ma in ogni caso l’ordine di prelazione è diverso. Se in regione non dovesse toccare alla Lega – afferma il ministro – certamente non tocca a Forza Italia”. Cosi è. Quindi Fratelli d’Italia, in caso di chiamata a Roma del presidente (sempre secondo Il Foglio), rivendicherebbe la candidatura a presidente. Forza Italia invece, dopo la nomina della coordinatrice regionale degli azzurri, Sandra Savino, a sottosegretario dovrà necessariamente presentare la lista col simbolo alle regionali. In prima fila sicuramente Novelli, Zanin, Dal Mas, Babuder, Giorgi, Oreti. In tema di liste, si va delineando la prima intelaiatura che formerà quella stracitata “del presidente”. Le prime saldature prevedono un innesto di un buon numero di leghisti per caratterizzare la formazione sul modello veneto. Fra gli uscenti si fa il nome del pordenonese Stefano Polesello, affiancato dal presidente della 3a commissione Ivo Moras. Si vocifera di quello di Stefano Mazzolini, che gode della massima stima del presidente. Ad assortire la Lista non mancano sindaci ed ex amministratori di livello. Fra gli altri, Markus Maurmair, sindaco di Valvasone (con un occhio alle dimissioni tre mesi prima della data di elezioni), Luca Ovan, sindaco di Colloredo di Monte Albano, il consigliere comunale di Udine Michele Zanolla e in partita potrebbe entrare l’ex sindaco di Gemona, collegio Alto Friuli, Paolo Urbani, dove il prossimo anno si vota e in cui Disetti sta preparando la discesa in campo contro l’uscente Revelant. Nel goriziano sono pronti il sindaco di Capriva Sergon, quello di Cormons Felcaro, la consigliera pluripreferenziata di Monfalcone Suzana Kulier. L’uscente Diego Bernardis resterebbe, com’è naturale, nella lista della Lega per Salvini premier assieme ad Antonio Calligaris. Su Trieste vedi il precedente Leopost. In Alto Friuli la scelta passerà fra la mani di Mazzolini.