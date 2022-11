CarniaFamiglia Exxx…Polzive!!! L’assessore di Rigolato vende terreni del comune alla moglie vice presidente del Consorzio Boschi Carnici.

Il 20 aprile 2021, Luigi Cacitti, presidente del Consorzio boschi carnici, conferiva la delega di vice presidente (vice presidente) a Clara D’Agaro. Un anno prima (2021), era stata nominata nel consiglio di amministrazione. In quella stessa adunanza veniva approvata la proposta di acquisizione della proprietà del disciolto Consorzio “Vizza, Collina, Pradibosco” in comune di Prato Carnico, circa 312 mila mq. di cui il comune di Rigolato è proprietario per 1/7 della superficie da alienare.

Il 28 ottobre scorso la giunta del comune di Rigolato, sindaco Fabio D’Andrea, deliberava la modifica del piano comunale delle alienazioni. In pratica: la vendita delle proprietà del comune di Rigolato in favore del Consorzio. Il voto in giunta è stato unanime, compreso quello dell’assessore al Patrimonio e manutenzioni Idalio Fruch. Chi è Idalio Fruch? è nientepopodimeno che il marito della vicepresidente del Consorzio acquirente, quello dei Boschi carnici, ovvero Clara D’Agaro. Si tratta di un goloso affare di famiglia maturato all’interno della Pubblica Amministrazione e che si è sviluppato in questi termini: il marito, assessore del comune di Rigolato, cede alla moglie (vice presidente del Consorzio Boschi carnici) gli immobili del disciolto Consorzio “VizzaCollinaPradibosco” di proprietà del Comune di Rigolato. La Carnia, la maleodorante Carnia ci aveva abituati a tutto, ma mai a questa calotta di interessi affaristico-parentali davvero impressionante. Carnia latrina del Friuli. Spiegato il motivo per cui i sindaci invocano la depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio.