DeToniVibrazioni Exxx…Polzive!!! Il candidato sindaco di Udine che sussurra ai marciapiedi: Niente più multe a chi parcheggia in divieto. Il bolide dell’ex rettore in divieto di sosta.

Il “vizio” dell’ex rettore sarà il timbro identificativo del suo programma elettorale. Festeggiano gli automobilisti e si calmano i gringos di via Girardini. Alberto Felice De Toni, il candidato sindaco di Udine sostenuto dalla coppia Saro-Colautti; dal Terzo Polo di Isabella De Monte e dai civici che guardano a sinistra, si è presentato con questo biglietto da visita ieri sera alla kermesse del libro di Vincenzo Martines: “Il Friuli a un bivio” presso il teatro San Giorgio. Il candidato del campo progressista friulano ha esibito un parcheggio in clamoroso divieto di sosta. Come si nota, il suo berlinone d’argento era arrampicato su per il muro nei pressi del teatro. Uno scivolone imperdonabile per chi annuncia la riscossa di Udine e partecipa alla presentazione di un libro in cui “…si guarda l’anima” ma soprattutto la ricerca introspettiva: il passaggio epocale che rischia di spazzare via ogni riferimento culturale originale del Friuli. Si chiede l’autore Martines: “Chi siamo stati e cosa siamo diventati?”. Stiamo terra-terra e occupiamoci di parcheggi.