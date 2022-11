CinemaFontanini Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine insulta le forze dell’ordine: Pranzo in comodità con mezza giunta da “Starbox” del candidato di Salmé in via Roma. Del Longo a fare festa a Premariacco.

Ditegli che molli il fiasco. Da venerdì scorso il sindaco di Udine appare sempre più flippato, irriconoscibile. Il suo pensiero oscilla come un tagadà. In questi giorni ha infilato una serie di errori comunicativi che hanno crivellato la sua stessa maggioranza. Passa dagli insulti alle dichiarazioni d’amore. Ma l’apoteosi l’ha raggiunta ieri quando gli è venuta la brillante idea di farsi vedere a pranzo in un locale di via Roma. Ha detto di voler dare un segnale di vicinanza al quartiere. In realtà è stato un insulto alle forze dell’ordine poiché, mentre sindaco e mezza giunta (Cigolot, Ciani, Franz, Olivotto, Marioni, Michelini) addentavano i paninetti del locale del candidato di Salmé (Luigi Armano), all’esterno i carabinieri presidiavano la zona infestata da malviventi. Un segnale di resa che il sindaco ha voluto dare ai residenti presentandosi in pieno giorno, evitando di farsi vedere al calar delle tenebre. Meglio stare alla larga come ha fatto il comandante dei Vigili Del Longo che ieri sera festeggiava lontano da Udine, a Premariacco. Cinema Fontanini.