FolliaLombardia Exxx…Polzive!!! Le dimissioni di Letizia Moratti mandano in cortocircuito il centrodestra. Sorride il Berlusca: Riccardi candidato presidente in Friuli al posto di Fedriga

Premessa. Al Foglio fanno il tifo per la Moratti in funzione di ariete contro il centrodestra e magari creare tensioni a livello governativo.

L’ipotesi va presa con molta prudenza essendo gravida di principio attivo di buon livello; è stata riportata stamattina da “Il Foglio” di Cerasa. Tutto nasce dal caos esploso in Lombardia dopo le dimissioni, calcolate, da vicepresidente della regione di Letizia Moratti. Per i lettori che non volessero dilungarsi sull’articolo, Leopost anticipa la tesi: Lega e Fratelli d’Italia sono costretti a difendere Attilio Fontana (ma potrebbero candidare Massimo Garavglia alle regionali del prossimo anno), Silvio Berlusconi, per appoggiare un loro candidato, potrebbe chiedere in cambio – secondo Il Foglio – la guida di una regione. Sullo scacchiere è pronto il Friuli. E chi se non l’infaticabile forzista-tessitore Riccardo Riccardi? Fedriga dovrebbe cedere la presidenza, la guida dell’assemblea delle regioni e fiondarsi a Roma. Quale incarico? visto che i ministri hanno già giurato? LSD è niente, scrivono al Foglio, rispetto a queste allucinazioni. Tuttavia, una parvenza di ragionevolezza l’ipotesi la possiede. E il brano si sviluppa su questa ragnatela di contatti: Roma-Milano-Trieste.

Fonte. Il Foglio:

“Ha fatto da sola quello che non sono riusciti a fare in tre. Cacciarla. I tre sono Salvini, Meloni, Berlusconi. Letizia Moratti si è dimessa da vicepresidente della regione Lombardia e assessore alla Sanità. Al suo posto va Guido Bertolaso. Questo è il commento di Lega, FdI, Forza Italia subito dopo la notizia: “Stiamo facendo la figura dei pirla”. La Lega ce l’ha con FdI: “Ci hanno impedito di rimuoverla”. FdI ce l’ha con la Lega: “Non siamo noi ad aver promesso alla Moratti la presidenza”. Si realizza il peggiore degli scenari possibili. In milanese si dice pastrügn. Moratti candidata con il Terzo Polo, ma il Pd non esclude di convergere (Beppe Sala è il ponte). Lega e FdI costretti a difendere Attilio Fontana (ma valutano l’ipotesi Massimo Garavaglia). Silvio Berlusconi, per appoggiare il candidato lombardo di Lega e FdI, sta pensando di chiedere la guida di una regione come il Friuli-Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga potrebbe a quel punto entrare al governo. L’Lsd, a confronto, procura meno visioni. La spiega un suo caro amico: “Si sente presa in giro”. Quando Moratti è stata chiamata al posto dell’assessore alla Sanità, Giulio Gallera, garantiscono che le fosse stata promessa la presidenza della Lombardia. Da almeno tre mesi, dopo aver compreso che la Lega avrebbe puntato su Fontana, Moratti organizzava il suo comitato elettorale. Ha già scelto uomini, depositato il simbolo della sua associazione-lista. Si chiama Lombardia migliore. La sorpresa è il referente. Nella nota delle sue dimissioni punta il dito contro i provvedimenti contraddittori assunti dal governo in materia di pandemia”. Non si è solo candidata alle regionali ma pure a guida del governo ombra. Chi ci va di mezzo è Fontana. La nomina di Bertolaso serve a impedire alla Moratti di intestarsi l’uscita dalla pandemia. Ma le parole della Moratti sui provvedimenti di governo hanno un altro significato. Servono a fare leva su Forza Italia da giorni critica sul reintegro dei medici no vax. Oltre al rapporto antico tra Moratti e Berlusconi in regione c’è un consigliere che opera come collegamento tra Forza Italia e Moratti. E’ Gianluca Comazzi.