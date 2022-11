GovernoDiFiamma Exxx…Polzive!!! Delinea per Leopost: Esultano i No Vax: sospeso obbligo vaccinale; rinviata la riforma Cartabia; stretta contro i Rave-Party. Fedriga_Riccardi spiazzati.

A cura di Delinea.

“Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge 162/22 che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari ai detenuti che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale), di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

In particolare il Governo ha indicato quali sono i requisiti per impedire che vengano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza, non essendo sufficiente la sola buona condotta carceraria .

Rinvio della riforma penale: il D.L. n. 162/2022 stabilisce, inoltre, il rinvio di due mesi (30 dicembre 2022) dell’entrata in vigore della revisione del processo penale, originariamente prevista per il 3 novembre, che consentirà agli uffici giudiziari di organizzarsi nella gestione del new deal processuale. L’accelerazione del processo penale e il sistema sanzionatorio, lo ricordiamo, è condizione per accesso ai fondi europei per la ripresa post pandemia da Covid-19.

In tema di ordine pubblico giro di vite, da ultimo, contro i rave party. Con una norma che per come è formulata si presta ad ampia applicazione, consentendo per limiti di pena elevati anche intercettazioni telefoniche ad indagati, viene modificata la norma (633 cp) relativa al reato di “invasione di terreni o edifici”, con la previsione della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro, se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica, con confisca delle cose utilizzate per commettere il reato”.