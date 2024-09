FriuliImportExport Exxx…Polzive!!! La provincia di Udine esporta delinquenza. Fermati a Grado tre minori egiziani ospiti di una casa di accoglienza. Avevano rubato soldi, telefonini e zaini ai turisti.

Lunedì scorso tre minori di nazionalità egiziana sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Grado. I tre sono stati intercettati in via Milano, nei pressi dello stabilimento Tivoli. I militari hanno trovato in loro possesso vari telefoni cellulari, portafogli con documenti e alcuni zaini, risultati essere stati rubati nel corso del pomeriggio dagli stabilimenti balneari della zona. I tre minori fermati risultano ospiti presso una casa di accoglienza in provincia di Udine. Le indagini proseguono per fare piena luce sugli avvenimenti e accertare eventuali ulteriori responsabilità dei ragazzi coinvolti.