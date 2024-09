PolverieraMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il Pronto Soccorso dell’ospedale come a Gaza: nuovo episodio di aggressione contro medici e infermieri. Personale impaurito. Fino ad oggi da Riccardi e Poggiana solo promesse. Disatteso il monito del Prefetto. La UilFpl: Serve urgentemente la guardia giurata.

Un nuovo e gravissimo episodio di violenza compiuto da un giovane di origine bosniaca si è verificato l’altra sera al pronto soccorso di Monfalcone. Un ventiduenne, in evidente stato di alterazione determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, ha colpito con un calcio all’addome il medico di turno e aggredito il personale infermieristico. É dovuta intervenire una pattuglia dei Carabinieri per immobilizzare il giovane. Il personale sanitario vive e lavora nel terrore. Gli accessi hanno ormai raggiunto la cifra impressionante di 45mila. Ma il grido di allarme, più volte lanciato dagli operatori e dal sindacato Uil Fpl e Nursind, è caduto nel vuoto. Stefano Bressan segretario generale UilFpl ricorda: «Non c’è sicurezza per medici, infermieri, oss, barellieri e autisti impegnati al Pronto Soccorso di Monfalcone. Il presidio sanitario isontino, vista la sua collocazione geografica, è diventato ormai la porta di ingresso di migliaia di utenti. Le due sigle sindacali avevano proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale del Pronto Soccorso, poi temperato, a causa delle scandalose condizioni di lavoro degli operatori a cui vanno aggiunti gli ultimi episodi di violenza che hanno esasperato ulteriormente il clima. In questo momento anche per l’utenza la situazione è veramente critica. La settimana scorsa c’è stato il vertice col Prefetto che ha riconosciuto e preso atto dello stato di degrado complessivo cui versa la struttura. Cosa aspettano Riccardi e Poggiana ad intervenire? Per ora solo promesse mentre gli utenti in attesa sono accatastati come animali in container di lamiera che ricordano i lager nazisti. Ieri c’è stato un vertice con Asugi cui hanno partecipato Anna Cisint e il dirigente sanitario Stefano Vita. Servono misure urgenti. Non c’è un minuto da perdere. Ma corre un sospetto: chi ha interesse ad ignorare il grido d’allarme proveniente dal San Polo?