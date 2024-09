TagliamentoTradimento Exxx…Polzive!!! Il vice ministro della Lega travolge la volontà popolare dei comuni di Dignano e Spilimbergo: il governo é pronto a finanziare con 30milioni la devastazione del Grande Fiume.

Il vice ministro Vannia Gava ha reso noto che il decreto che prevede l’assegnazione di oltre 30 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia per contrastare il rischio idrogeologico è pronto. Il documento è stato inviato al Presidente Massimiliano Fedriga per ottenere l’intesa necessaria. I fondi saranno destinati alla messa in sicurezza del Tagliamento. Il governo tradisce e ignora con un atto d’imperio la volontà popolare espressa dalle due amministrazioni comunali di Dignano e Spilimbergo alcuni mesi fa. Il patto della “Concordia” fra i due sindaci Turridano (Dignano) e Sarcinelli (Spilimbergo), rispetto al progetto della giunta regionale di realizzare una traversa laminante con luci mobili a paratoie piane a monte del centenario ponte Dignano-Spilimbergo, aveva ottenuto un risultato politico inaspettato cui la maggioranza avrebbe dovuto necessariamente tenerne conto. I due sindaci, di comune accordo, avevano convocato una seduta consiliare a Spilimbergo in “plenaria” per votare un ordine del giorno che “pur considerando apprezzabile la volontà espressa dalla regione di risolvere l’atavica questione della messa in sicurezza del Tagliamento…, impegni sindaci e giunte comunali a ribadire la netta contrarietà, da parte delle due amministrazioni (Spilimbergo e Dignano), alla costruzione della traversa laminante così come descritta nella delibera di Giunta Regionale”. Ed oggi invece sì viene a sapere che “il governo, tramite il vice ministro Gava, ha messo a disposizione risorse finanziarie che serviranno a potenziare le infrastrutture e le misure di protezione del fiume Tagliamento, uno degli elementi chiave per garantire la sicurezza idraulica della regione”. Conta o no il parere dei consiglieri eletti dal popolo?