FriuliDoc Exxx…Polzive!!! Il segretissimo logo che esprime le caratteristiche dei friulani. Per i trent’anni della sagra, trenta centimetri di dimensione artistica. Notare bene la “C”.

Una città, un territorio da assaporare e il logo. Friuli Doc è la più grande manifestazione dedicata all’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Per i trent’anni gli organizzatori hanno scelto un’immagine che unisce in primo luogo le tre lettere iconiche della manifestazione (la D, la O e la C) alle illustrazioni che rappresentano le eccellenze enogastronomiche friulane e i luoghi simbolo di Udine. Ma i burloni hanno voluto aggiungere alla Torre dell’orologio di piazza Libertà, al Duomo e all’Arco Bollani, la testa di un fallo. Proprio nella lettera “C” di DOC. Il simbolo della fertilità delle terre friulane e delle dimensioni. È questo il concetto che riassume in sintesi la nuova immagine di Friuli DOC, presentata ieri insieme al sito messo online, che farà da cornice alla manifestazione in questi mesi di anteprima e durante il suo svolgimento, nel secondo fine settimana di settembre.