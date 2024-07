Friulia. Rinnovato il CDA, Seganti presidente.

E’ stato rinnovato il consiglio d’amministrazione di Friulia, consapevolmente al fatto che, come Regione, in continuità con i risultati conseguiti dall’ultimo cda, abbiamo dato alcune precise linee di indirizzo, finalizzate prioritariamente a favorire l’internazionalizzazione e la competitività del nostro sistema produttivo”. Lo ha detto ieri, lunedì, a Trieste l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell’assemblea ordinaria dei soci di Friulia Spa, convocata con all’ordine del giorno il rinnovo dell’organo amministrativo. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, Friulia è un partner strategico per l’Amministrazione regionale. “Un lavoro, quello di Friulia – ha aggiunto Zilli -, che trova una naturale convergenza con il sistema dei Confidi, Finest e Fvg Plus, unitamente ai settori istituzionali dedicati al potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti. Il tutto finalizzato a rafforzare la competitività sui mercati nazionali e internazionali delle aziende del Friuli Venezia Giulia”. “Diventa quindi strategico – ha sottolineato l’assessore – individuare, all’interno di determinate governance, delle figure idonee ad accompagnare questi processi e di configurare anche nuovi modelli di sviluppo applicabili al territorio”. Inoltre, come ha specificato l’assessore, bisogna continuare a puntare, in linea con quanto fatto da Friulia finora, alla creazione e l’insediamento di nuove imprese in regione, in collaborazione con l’Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa Fvg, favorendo l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica, in coordinamento con la controllata Finest. Infine, relativamente all’esito dell’odierna riunione dell’assemblea dei soci di Friulia, l’individuazione dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione si è conclusa con l’elezione, oltre che del presidente uscente Federica Seganti, di Barbara Bortolussi, Luisa De Marco, Paolo Santin e Renzo Chervatin, quest’ultimo eletto in rappresentanza della lista di minoranza.