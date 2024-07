BortoluzCheFaiTuz? Exxx…Polzive!!! L’industriale della Carnia vola e atterra sulla costiera triestina col suo elicottero personale. Principesse e imperatori decadenti protestano: L’elicottero ha disturbato tutti. Faremo un esposto in Procura.

Sergio Bortoluz, industriale friulano che produce i comodissimi elicotteri Konner ha scelto uno dei suoi velivoli per accompagnare alcuni amici in una villa sulla costiera nei pressi dell’Hotel Riviera. Ma l’andrivieni dell’elicottero la domenica pomeriggio sopra le teste dei triestini al mare, ha scatenato l’allarme. Accusare il friulano di arroganza? lesa maestà all’ex impero? I Carabinieri hanno appurato che è tutto regolare. Il velivolo è autorizzato dall’Enac e durante il trasporto degli amici di Bortoluz dal parcheggio alla villa dell’industriale non è stata commessa nessuna violazione. Per il friulano i triestini «sono invidiosi e non ho fatto alcun giro sopra i tetti delle case. Andare in auto è più pericoloso». Un bacio dal Friuli alle principesse decadute.