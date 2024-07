ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Il programma Von Der Leyen sbarca a Codroipo. Il centrista Bianchini dà le dimissioni da consigliere per far nascere la “stampella” al centrosinistra. Inciucio di San Simone fra Centrodestra-Polo Civico.

All’ufficio di protocollo del comune di Codroipo, ieri pomeriggio, sarebbero state presentate le dimissioni da consigliere comunale di Bianchini eletto nel centrodestra alle ultime elezioni. Un’operazione che si presta a diverse chiavi di lettura soprattutto se si guarda al niome del subentrante. Si tratta di Thierry Snaidero, l’impiccione del Medio Friuli che ruota attorno all’orbita dell’area manager di Euro&Promos Facchini e di Riccardi. E’ un’operazione targata Forza Italia utile alla “calotta” del Medio Friuli che vuole mantenere un rapporto di dialogo aperto con la sinistra che governa la città del Medio Friuli. E’ un progetto fotocopia di ciò che è avvenuto in Europa. Dice Tajani: «Se andiamo a confrontare il programma letto dalla von der Leyen, quello dei Popolari e quello di FI sono praticamente sovrapponibili. Siamo in perfetta sintonia sul tema dell’immigrazione, delle piccole medie imprese, dell’agricoltura, del Mediterraneo e della salute». Che aggiunge: «Noi staremo nella cabina di comando e questo ci permetterà di vigilare affinché non ci siano deviazioni che vadano nella direzione sbagliata soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico. Certamente le estreme destre come la Le Pen sono fuori da qualsiasi gioco». Il centrodestra, almeno a Codroipo è dilaniato. tant’è che sarà solo il povero Vidoni a fare gruppo con Snaidero. Per il resto, nessun accordo con Nardini.