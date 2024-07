DeToniElargizioni Exxx…Polzive!!! Spazio Udine diventa SpazioFiore. Le cortesie degli assessori per sistemare gli affetti. La neo consigliera subentrata al posto dell’assessora Dazzan parteciperà a tutte le commissioni. Golose Mesate.

Con il passaggio in aula di ieri (contestato nel metodo non nel merito, dall’opposizione) è stato formalizzato l’ingresso in consiglio comunale di Udine della candidata della lista “SpazioUdine” Antonella Fiore al posto dell’assessora Chiara Dazzan dimissionaria da consigliera. In virtù di questa “surroga”, la maggioranza De Toni salda il tratto “desertificatore” di Marchiol sia in giunta che nelle commissioni. Dopo la recente maggiorazione delle indennità dei “comunali” introdotta dalla giunta regionale, gli organi consiliari sono la nuova torta spartitoria della maggioranza di centrosx e rappresentano una mangiatoia molto golosa. Va da sé che le “cortesie” per Antonella prendono forma attraverso le dimissioni della Dazzan e quelle dell’assessore-consigliere Marchiol (che, stranamente non dà le dimissioni…) il quale rinuncia alle sedute delle commissioni consiliari. In questo modo per la neo consigliera Antonella Fiore si spalancano le porte delle commissioni. Potrà partecipare a tutte le sedute settimanali raggiungendo mesate che possono superare anche i 900 euri. E’ l’apoteosi della sinistra Ztl, l’ente pubblico come fonte di guadagno e di elargizioni di stipendi. Il giusto risarcimento a colei che, nel pieno delle polemiche per la morte di Tominga ricordò agli udinesi: «Dobbiamo opporci alla narrazione falsa che la descrive come violenta e pericolosa (…). Io sono una donna – prosegue Fiore – che esce di casa quasi tutte le sere e vive la città fino a tardi….».

La narrazione di “Spazio Udine” è stucchevole, maturata nel delirante progetto desertificatorio delle città più elegante del Nord dilaniata dall’escalation di delinquenti che scorazzano indisturbati e padroni delle vie deserte. Deserte.