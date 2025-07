FratelliSuiCastelli Exxx…Polzive!!! La calura estiva mette le ali ai meloniani: Lombardia o Veneto a Meloni. E il FVG già blindato. Da chi?

Che Fratelli d’Italia sia il partito più corteggiato dell’Alleanza lo si capisce dal numeroso pubblico che partecipa ad ogni evento-incontro pubblico. Ieri a Lignano ancorché l’interesse fosse puntato sui relatori, Rizzetto, Nordio, Ciriani e Santanché, in platea sedevano amministratori, dirigenti di spessore del mondo economico friulano. Un organizzatore lo faceva notare: “Se qui ci sono i vertici del Consorzio Bonifica Friulana (presidente Clocchiatti e direttore Di Nardo) ci sarà un motivo”. Ma il vero tema della serata, sorvolato o meno, era quello del futuro della regione Friuli e dell’incastro con Veneto e Lombardia. In mezzo il caos dello ius scholae di Forza Italia che ha lasciato storditi i componenti dell’Alleanza. Partendo da Ovest per Fratelli d’Italia le trattative con Salvini sono aperte, ma decidesse cosa fare. E cosa vuole? Lombardia o Veneto? Il leghista pare non abbia ancora deciso e Meloni incalza. Una delle due regioni è nel mirino di Fratelli d’Italia, come il Friuli Venezia Giulia. Col nome del candidato appoggiato da Giorgia Meloni. Infatti essendo una regione piccina, non sarà oggetto di trattativa come le altre due. E i meloniani assicurano: “Il Friuli è già blindato. Lo si capiva da come abbiamo gestito la crisi di maggio”.