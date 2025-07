FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! A Lignano i Benito Remix fanno il pienone con Nordio, Santanché (in collegamento) e Ciriani. Ma è gelo con la maggioranza del sindaco Giorgi: nessun consigliere presente (il solo Flavio Prati). Si lavora per il Friuli timbrato Meloni: “Abbiamo lasciato fare Fedriga ma adesso i giochi sono finiti”.

Sulla spiaggia di Lignano i vertici di Fratelli d’Italia hanno organizzato ieri sera l’incontro estivo “Valorizzare l’Italia”. Tre ministri, Ciriani, Nordio e Santanché (in collegamento) invitati a confrontarsi su Turismo; Giustizia e sicurezza. A piacere il tema del terzo mandato. E un “fuorionda” curioso nel momento in cui la scaletta prevedeva l’intervista il ministro Nordio. L’ex magistrato si è presentato diligentemente sul palco, il direttore de “Il Tempo” no. E’ stato sostituito dal ministro Ciriani. Ufficialmente il giornalista era impegnato in una diretta Tv. In realtà Cerno pare avesse cambiato idea all’ultimo. In ogni caso ieri sera oltre un centinaio di persone sono accorse alle “Frecce tricolori” interessate a seguire il futuro del partito più in voga del momento. In grande spolvero i vertici, recenti e passati della Lisagest: Rodeano, Falcone e Portello. A dimostrazione della firma meloniana in calce alla società d’area della Laguna. Tuttavia nessun esponente di maggioranza del comune di Lignano era presente all’incontro, a parte Flavio Prati. Si sono invece notati, olttre ai relatori: Baritussio, Pittioni, Luca Vidoni, Gianni Croatto, Eros Del Longo, Govetto, Stefano Trabalza, Enrico Bertossi, Paride Cargnelutti, il presidente dell’ordine degli avvocati Sartori, Emiliano Canciani, Simone Bortolotti, Valentino Targato, il sindaco Zorino, Balloch, Treleani, Maurmair, il Prefetto di Udine Lione e il questore Farinacci.