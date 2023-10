FratelliSfracelli Exxx…Polzive!!! Da Gorizia a Trieste le BenitoRemix ballano come trottole. Una smemorata fa saltare la commissione per un corso di Pilates, l’altra tira pacco. Tocca al maschio Alessandro Ciriani salvare la baracca.

La settimana di Fratelli d’Italia si chiuderà con la convention di domenica prossima al quartiere fieristico di Martignacco (Ud) e, salvo scivoloni dell’ultimo minuto, il carnet dei sette giorni è ricco di spregiudicatezze atomiche. Protagoniste due donne, Elisa Lodi, assessora a Trieste e Grazia Bernot presidente di commissione bilancio del comune di Gorizia. Quest’ultima si è resa protagonista di un gesto clamoroso durante i lavori della commissione del 18 scorso. Si discuteva della variazione di bilancio, e, improvvisamente, Bernot ha interrotto la seduta per impegni inderogabili e già fissati. L’opposizione ha chiesto conto alla neo presidente che ha risposto di “non aver saputo della mia nomina a coordinatore della commissione. Qualcuno dev’essersi dimenticato di dirmelo”. Fatto sta che la Bernot se n’è fregata dei commissari ed ha chiuso i lavori con relativo costo per le casse comunali. Ma quali erano gli “impegni improrogabili” della smemorata? Risulta che sia insegnante di pilates e le lezioni siano trisettimanali: lunedì (quando c’è consiglio esce dall’aula alle 19), mercoledì e venerdì. Gli esponenti di Fratelli d’Italia dell’isontino tradiscono il corpo elettorale per la palestra. Al caos giuliano si aggiunge quello triestino dove alla seduta della Commissione Trasparenza in cui si discuteva del tram di Opicina, l’assessora delegata (lavori pubblici Elisa Lodi) non si è presentata e nemmeno i suoi tecnici. Il centrodestra si giustifica segnalando che commissione Trasparenza non è la sede in cui discutere di questo genere di argomenti. A est del nordest i Benito Remix sono in ebollizione e tanvolta perdoino la tramontana. A rimediare agli scivoloni ci pensano i granitici amministratori e ministro di Pordenone che, come riportato su queste pagine, indicano il sindaco Alessandro Ciriani come possibile candidato alle europee. Un nome di livello che potrebbe addirittura fare il capolista visto che porta lo stesso cognome del fratello ministro. Se l’eventuale candidatura avesse un esito positivo si aprirebbe la corsa alle elezioni anticipate nel comune della destra Tagliamento, con un’incognita: come la prenderanno gli alleati? temono le elezioni comunali o le elezioni regionali? Il Friuli ha già registrato la candidatura di un’europarlamentare e l’operazione sembra avere proprio un orizzonte strategico.