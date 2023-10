PolverieraIsontina Exxx…Polzive!!! Il centralismo triestino travolto dal successo della manifestazione sindacale di Nursind-UilFpl di Monfalcone sulla sanità. Schiaffo della Lega agli alleati. Cisint: Non andremo col piattino in mano.

Il successo della manifestazione a sostegno della sanità isontina dell’altro ieri nel piazzale San Polo di Monfalcone, organizzato da UilFp e Nursind, è stato arricchito dalla significativa presenza di quasi mezza giunta del comune dei cantieri. In prima fila l’assessore Stefano Vita e il sindaco della Lega Anna Cisint. La prima cittadina ha mandato in visibilio i presenti e tutto il Nord Italia salviniano quando ha srotolato sul piazzale l’attrezzatura autonomista di Calderoli per ribadire: “Abbiano diritto a ciò che ci spetta, ma non con il piattino in mano”. Una battuta dalla portata politica pesante visto che a Roma, in questi giorni, Forza Italia e Fratelli d’Italia vorrebbero far slittare la legge sull’autonomia al 2025. Va da sé che Cisint parla a Monfalcone perché gli alleati ascoltino, mentre l’assessore Vita sta sul fisso e ricorda che: «siamo stufi di ricorrere a strani strumenti amministrativi per lavorare a colpi di straordinari». Su questi presupposti è stato dichiarato lo stato di agitazione da parte di UilFp-Nursind che, se non vi saranno sviluppi, sfocerà in uno sciopero generale che potrebbe estendersi a tutta la regione. Ormai il grado di subalternità in campo sanitario di Monfalcone-Gorizia verso Trieste ha raggiunto livelli di criticità insopportabili. Trieste-sanguisuga spreme il resto della regione come un limone. Nelle strutture dell’isontino mancano 70 infermieri, 15 medici e 20 operatori socio-sanitari. Stefano Bressan della UilFp e Luca Petruz di Nursind, chiedono alla regione di «autorizzare l’Azienda ad assumere nuovo personale in deroga al tetto di spesa». In questo momento l’area isontina è cronicamente penalizzata e accusa un’attività sul territorio ridotta. Oculistica, medicina e chirurgia non sono in grado di fornire servizi adeguati alle richieste dei cittadini. Liste d’attesa allungate, sedute operatorie rinviate e riduzione delle attività ambulatoriali e domiciliari. Se la musica non cambia, il 30 ottobre potrebbe essere la data del primo sciopero e l’esplosione di un caso politico tutto interno al centrodestra con la Lega della faraona dei cantieri e dei vertici isontini a percuotere i “distratti” di Fratelli d’Italia e Forza Italia.