ForzaGiorgia Exxx..Polzive!!! Perché gli uomini mollano le donne impegnate in politica? I casi in Friuli e la pelosa solidarietà a Giorgia Meloni. Andrea Giambruno sospeso da Retequattro.

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra». Come conseguenza immediata si viene sapere che è stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a “Diario del giorno” su Retequattro e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti. Quindi la presidente del consiglio è rimasta travolta da caso del compagno arrapato con la gnocchissima giornalista Vivana Guglielmi. Forse Giorgia Meloni aspettava solo l’occasione buona per troncare una relazione che era ormai arrugginita, che è arrivata grazie alle telecamere di Striscia. Relazione finita e mondo politico in fibrillazione neanche fosse resuscitato Berlusconi. Il partito del ricino è il primo a rendere noto che: “Siamo al tuo fianco. Giorgia” e giù mille commenti strazianti. Salvini: “Un fortissimo abbraccio a Giorgia con tutta la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti sempre e a testa alta”. Addirittura Giuseppe Conte esprime solidarietà a Giorgia Meloni. Il leader grillino assicura di volersi “tirar fuori dallo sciacallaggio di una parte della sinistra su una vicenda così delicata”. Meno spugnoso e più laico il commento di Vanity Fair: “La notizia della separazione non ci coglie di sorpresa, in Italia le separazioni e i divorzi sono in crescita da dopo la pandemia, nel 2021 più 22% rispetto all’anno precedente. Ognuno ha diritto di vivere la propria vita sentimentale come crede – affermano al periodico – però in questo caso si tratta della Premier che da sempre ribadisce i valori della “famiglia tradizionale” questa è la prova che la famiglia tradizionale non esiste”. L’Italia in ambasce e impietosita dalla vicenda che è normalissima ma che sta diventando una vera e propria carnevalata che danneggia solo la premier. Eppure i casi di donne impegnate in politica abbandonate dai propri compagni o mariti sono abbastanza frequenti. Basti pensare a Serracchiani, al suo dolore esposto in aula in quella mattinata del dicembre del 2016 quando scoppiò a piangere non tanto per gli “attacchi personali” ricevuti dal centro destra quanto per lo stress subito dopo che il marito l’aveva piantata improvvisamente un mattino di qualche mese prima. Le espressioni di solidarietà furono ben poche, anzi, ricevette accuse. Stesso discorso per la sindaca di Monfalcone Anna Cisint da poco abbandonata dal compagno. Lei ha mantenuto un aplomb incredibile, anzi, si è tuffata con maggior impegno nell’attività amministrativa del suo comune. ma nessun messaggio di solidarietà o di pelosa vicinanza come accaduto per la “romana” Meloni. Piagnucoloni.