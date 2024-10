FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix in sollucchero per Arianna ma a Pordenone gli alleati avvertono: nomi per sindaco ne abbiamo anche noi.

Arianna Meloni sabato in Friuli. La responsabile organizzativa di Fratelli d’Italia ha passato un fine settimana di intense relazioni con i vertici regionali del partito (vedi foto Ud) giovata dalle coincidenze con le celebrazioni per il 70esimo anniversario del passaggio di Trieste all’Italia. I dirigenti soddisfatti dello stato del partito, ma, appena al di là del fiume la situazione é tutt’altro che tranquilla. A Pordenone, e non é un segnale isolato, gli alleati contestano il metodo con cui si è giunti alla scelta di Alessandro Basso come ipotesi di candidatura a sindaco dopo il passo di lato di Parigi. Forza Italia e Lega non vogliono dimostrare un eccesso di subalternità alle scelte dei Fratelli pertanto hanno iniziato a tirare sú il prezzo: di candidati ne abbiamo anche noi. In attesa di capire quali saranno le scadenze elettorali, si può affermare che la “trattativa” Pordenone apre un capitolo di incastri vastissimo. C’è Monfalcone, forse le provinciali e una candidatura di Fratelli d’Italia alle regionali.