UngarettiQuadretti Exxx…Polzive!!! La regione accarezza l’area giuliano isontina e destina 75mila euri per celebrare il poeta e Gorizia. Friuli a secco.

Ne dá notizia il consigliere regionale della “Lista Fedriga” Diego Bernardis che spiega: “Grazie all’emendamento da 75.000 euro promosso nella recente manovra finanziaria, la Regione Friuli Venezia Giulia potrà supportare ulteriori iniziative culturali dedicate a Giuseppe Ungaretti, offrendo un segnale concreto di attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e letterario, anche in vista di Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Si tratta – ricorda Bernardis – di contributi regionali che sottolineano il nostro impegno nel promuovere progetti che raccontano e diffondono l’opera di Ungaretti, arricchendo così l’offerta culturale della nostra regione”. I contributi andranno all’associazione Amici di Castelnuovo, che svolge un ruolo fondamentale nella conservazione e promozione del patrimonio artistico e storico di Castelnuovo e del Carso. Bernardis ringrazia l’assessore Mario Anzil che ha condiviso fin da subito l’iniziativa, dimostrando ancora una volta la sua costante disponibilità e attenzione verso GO!2025 per la valorizzazione del settore culturale “in tutte le sue molteplici sfaccettature”. Che rispecchiano una “piegatura” evidente della regione verso l’area giuliano-isontina. Per le celebrazioni del ritorno di Trieste all’Italia sono stati impegnati complessivamente oltre 332mila euri. Se si aggiungono i 75mila di Ungaretti l’impegno economico sfiora i 500mila.