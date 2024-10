La storia è ricca di colpi di scena e di soddisfazioni per la grande impresa friulana con sede strategica a Martignacco (Ud) “IVision-Tech” della famiglia Fulchir. La consacrazione arriva oggi da Firenze e dalla splendida cornice di Villa Borghese. Il gran premio della categoria Design per gli occhiali destinati alle distese di sabbia é stato attribuito al modello “desert” impostato dai collaboratori di iVision Eyerwear, Innovatek, and Henry Jullien.