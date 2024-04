FratelliOrbanelli Exxx…Polzive!!! Circa 200 persone iscritte al partito che vuole randellare i giornalisti in conclave a Tricesimo. I guai di Santanché tramortiscono i partecipanti. E’ indagata per falso in bilancio e truffa aggravata. La Procura verso il rinvio a giudizio. Nuovi guai alle comunali. Scoppia il caso Grillo. Invotabili.

Il partito che vuole mettere la museruola ai giornalisti rischia capottarsi alle prossime europee. Per coloro che hanno divorato i documentari con le gesta degli ordinovisti, questi due mesi che li separano dal voto alle europee sono un travaglio. Prima il “pistolero” (l’onorevole Emanuele Pozzolo) della notte di Capodanno che girava col colpo in canna, ora la vicenda Santanché. La procura di Milano ha chiuso l’indagine nei conti di Visibilia Editore. Daniela Santanchè risponde del reato di falso in bilancio dal 2016 e fino alla fine del 2021. La procura chiederà il processo. È questa un’altra tegola per l’esponente di Fratelli d’Italia dopo la chiusura del primo fascicolo sulla presunta truffa legata ai contributi per la cassa integrazione Covid legata ai dipendenti della società. Non è un buon biglietto da visita da presentare agli elettori, soprattutto per coloro che accarezzano l’idea di “Orbanizzare” il paese. In realtà si tratta di uno schiaffo doloroso che arriva a ridosso delle elezioni europee e che, stando ai sondaggi, non promette nulla di buono. In quanto alle comunali c’è da registrare un nuovo capitolo del disordine dei meloniani. Dopo Grado, Fagagna, Osoppo, un nuovo focolaio sta incendiando la bassa friulana. A Lestizza, Valeria Grillo ha costruito una coalizione di tutto rispetto per contendere la poltrona di sindaco all’uscente Eddy Pertoldi. I vertici del partito respingono l’idea poiché una sconfitta dell’uscente, ad opera della Grillo, potrebbe pregiudicare i rapporti con la stampa locale. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti non sono previsti i simboli dei partiti.