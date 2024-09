FratelliMacelli Exxx…Polzive!!! Saltano le valvole ai BenitoRemix friulani, la base rumoreggia: sfiduciare Candotto e Rizzetto. Falzarano e Guarro convocano un’assemblea provinciale il 20 settembre a Udine.

Il profumo del ricino dev’essere pesante in casa dei Benito Remix friulani. Dopo il segretissimo mini vertice cittadino di lunedì scorso in cui Enrico Bertossi ha illustrato ai vari Govetto, Di Vico, Olivotto, Vidoni, Croatto, Soramel e Deganutti una bozza del “governo ombra” della città, venerdì 20 settembre Antonio Falzarano e Ciro Guarro invitano gli iscritti della provincia a partecipare a un nuovo incontro che si terrà a Udine nella sede del partito di borgo Grazzano. Gli organizzatori lamentano un cronico difetto di “comunicazione” con la base da parte dei vertici del partito. In particolare col segretario provinciale Candotto e l’onorevole Rizzetto. Inoltre, nel quadro delle compensazioni regionali, l’area udinese, per una “sospetta” volontà dei dirigenti è clamorosamente sottopesata. Secondo gli iscritti le nomine di Baritussio in Fvg Energia, Cargnelutti alla Mtf di Lignano, Bosetti Fondazione Morpurgo Hoffman sono solo briciole. E anche quella di Simone Bortolotti in Fvg Strade ha il sapore di una beffa verso coloro che hanno sgobbato in campagna elettorale. E non è tutto poiché a queste articolate osservazioni, spunta l’annosa questione della leadership che risulta debole. Inevitabile che il 20 si discuta di congressi cittadini e/o provinciali. Per Falzarano e Guarro è il tempo di tirare una riga sia sull’organigramma cittadino di Udine che sul provinciale, ambedue portano in dote un numero molto considerevole di tessere. Candotto non può fare il Ponzio Pilato ogni volta che si presenta un problema o rifiutare il dialogo. In autunno è attesa la convocazione dei congressi e le premesse per una stagione bollente ci sono tutte.