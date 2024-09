AccademiaDoc Exxx…Polzive!!! Nelle celebrazioni del trentennale della festa degli avvinazzati e della polenta e frico, il sagrone udinese di Friuli Doc si abbellisce di eleganti installazioni che rimandano alla storia friulana: Il barbiere maldicente, la lunetta, la madonnina, l’annunziata. FriuliDoc non è solo salame e merlot. Salvi.

Siamo salvi. Nell’anno del corteo trionfale della 30esima edizione di Friuli Doc a Udine, l’Accademia delle belle arti ha voluto nobilitare il sagrone udinese con delle originali installazioni sistemate sopra i gazebi degli espositori. Titolo dell’iniziativa culturale “Guarda in Alto” in piazza XX settembre. L’opera si sviluppa attorno a queste immagini per circa 8 metri di larghezza e invita lo sguardo a percorrere i simboli della città segnati dal tempo e da un flusso di epoche storiche. Le animate figure esposte comunicano calore e movimento su tutta la piazza. Qui si ha la straordinaria sensazione di trovarsi di fronte a spazi temporali fluidi e di essere sbucati sulla scena della Storia che ha lasciato testimonianze collegate tra loro come in una galleria di ritratti. I testi sono a cura di Maria Paola Frattolin; le foto di Lucia Buzzai, Stefano Colautti, Silvia Dardanengo e Nicolò Grion. Il progetto grafico di Anna Nardin. Ideazione del direttore dell’Accademia Fausto Deganutti con la collaborazione degli studenti. Si possono ammirare l’Annunziata del battistero del duomo databile attorno alla metà del trecento. La casa Pasquotti Fabris di architettura rinascimentale. La lunetta con San Nicolò di Casa Camavitto. La Madonnina della Loggia del Lionello e il divertente barbiere maldicente di palazzo D’Aronco. La trentesima edizione di Friuli Doc è arricchita di questo spazio di cultura friulana che sottrae l’evento ai baccanali del salame e merlot.