FratelliFlagelli Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix friulani “occupano” il quartier generale della Lega. Domenica 22 ottobre presenteranno i progetti per i prossimi 4 anni. Parteciperà in collegamento da Roma, Giorgia Meloni. Caos fra gli iscritti per il cambio sede.

La convention di Fratelli d’Italia Fvg prevista per il mese scorso a Galleriano di Lestizza e rinviata a causa della scomparsa del presidente Napolitano, si svolgerà domenica prossima al quartiere fieristico di Torreano di Martignacco, precisamente al padiglione 8 della fiera con inizio alle ore 9,30. Alle 11 è previsto l’intervento del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Molti iscritti non hanno gradito il cambio all’ultimo minuto della kermesse. Chi ha deciso di spostare l’incontro da Galleriano a Martignacco? E’ il giallo della settimana. Gole profonde attribuiscono la decisione a una sagoma bucolica che ha avuto una grande influenza nella scelta dei nomi in lista per le regionali. Significativo pure il luogo, notoriamente quartier generale della Lega (congressi soprattutto), cui i meloniani hanno scelto per celebrare: “un anno di risultati, e come il governo sta facendo ripartire la Nazione. Proposte del Parlamento approvate e progetti per i prossimi 4 anni”. Sicuramente si parlerà dei congressi, cittadini e provinciali, e del tesseramento. Ma il punto rilevante sarà strettamente politico e i rapporti con gli alleati in Friuli Venezia Giulia. A partire dall’intensa azione politica della Lega nell’incalzare il ministro (di Fratelli d’Italia) sull’invio dell’esercito ai confini per bloccare i migrantes. La Lega è anche il partito della coalizione che raccoglie le firme contro il Governo sull’invasione. Il prossimo anno ci sono le amministrative che in Friuli si possono considerare come elezioni di mid-term per la maggioranza regionale. Come rispondono i Benito Remix? Domenica lo sguardo sarà rivolto anche in Trentino dove Fugatti tenterà il bis. E sarebbe un poker (Veneto, Trentino, Friuli e Lombardia) pesante da far ingoiare agli alleati.