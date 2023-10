DeToniTensioni Exxx…Polzive!!! Due assessori della lista del sindaco si dimettono da consiglieri. Nel Pd l’assessore alla salute si tiene stretti due incarichi: in giunta e PO in regione. Il giallo della data sulla dichiarazione sostituitiva.

Il caposaldo della “questione morale” distribuito ad ogni occasione dai nipotini di Berlinguer rischia di rivelarsi un rovinoso kappaò per i Democratici al governo di Udine. Se da un lato i due assessori della lista De Toni, Federico Pirone e Gea Arcella hanno compiuto il beau geste delle dimissioni da consiglieri per favorire l’ingresso dei primi dei non eletti (Davide Gollin e Lorenzo Croattini), dall’altro, versante PD, l’assessore alla salute Stefano Gasparin, pur titolare di una delega assai impegnativa, mantiene il ruolo di posizione organizzativa della regione FVG come coordinatore delle sedi di rappresentanza di via Sabbadini a Udine (in pratica aprire e chiudere sala Pasolini e Kugy). Il compenso per il ruolo di posizione organizzativa è fissato in circa 46mila euri/anno. Quello di assessore comunale di Udine, 38.400 euro. Essendo dipendente della regione la mesata dovrebbe essere ridotta di un quinto. Questo è quanto stabilito dalla delibera regionale del 2021. Il sospetto che l’assessore tiri l’indennità di carica per l’importo non decurtato e accumuli questo con quello, emerge dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pubblicato alla sezione “personale” della regione Fvg. La dichiarazione dell’assessore Gasparin è datata 28 luglio 2021 e viene riportato il dettaglio che l’interessato “non svolge altri incarichi con onorari a carico della finanza pubblica”. All’assessore è stato rinnovato (era scaduto il 31 gennaio 2022) l’incarico di coordinatore delle sedi della regione fino al 29 febbraio del 2024. Da qui al ’24 farà in tempo l’esponente del Partito Democratico ad aggiornare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e che svolge altri incarichi con onorari a carico della finanza pubblica? Quindi che “pesa” due volte sulle spalle del contribuente? Nel frattempo i cittadini di Udine lamentano alcuni punti di crisi legati al settore sanitario e sociale. In particolare in una residenza.