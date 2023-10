AusirFvg Exxx…Polzive!!! Il centrodestra Fvg si stampa sull’autorità delle bollette. Spunta un accordo col centrosinistra per il presidente del Cda. Chi sarà il predestinato a 7.000 mila euri/mese?

Il CentrodestraFvg finisce in testacoda sulla questione dell’Ausir Fvg, l’autorità unica delle bollette rimasta senza presidente di Cda dopo che Marcello Del Zotto, sindaco di Sesto al Reghena (Pn), aveva dato le dimissioni dalla carica per correre alle regionali col Terzo Polo. Di conseguenza, oggi il Consiglio di amministrazione è composto da Dino Giacomuzzi (Vice Presidente facente le funzioni di Presidente) sindaco del Comune di Sedegliano; Alessandro Ciriani (Componente), sindaco del Comune di Pordenone; Anna Maria Cisint (Componente) sindaco del Comune di Monfalcone; Marco Lenna (Componente) sindaco del Comune di Forni di Sopra; Giuseppe Tellini (Componente) sindaco del Comune di Palmanova ed è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell’Assemblea regionale d’ambito dell’AUSIR: Fausto Pivetta, sindaco del Comune di Pramaggiore e Flavio Maurutto sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento. Costoro dovranno eleggere il nuovo presidente del Cda in sostituzione del dimissionario Del Zotto. Il testacoda del centrodestra è clamoroso e va ricercato nella sbandata che gli amministratori dei comuni soci di A&T2000 hanno compiuto durante la tormentata elezione del suo presidente di un anno fa. Il centrodestra aveva messo in campo due candidati: Graberi e Rigotto. Prevalse Alberto Rigotto in virtù di un accordo sottobanco fra una frangia di amministratori della Comunità Collinare del Friuli e una parte di altissimi vertici del centrodestra regionale che diedero vita ad un’intesa sull’appoggio a Rigotto presidente di A&T2000. Cosa prevedeva l’accordo? che la presidenza del Cda dell’Ausir andasse all’opposizione. Se vale il brocardo del pacta servanda sunt, il centro sinistra festeggia e va all’incasso per impadronirsi della poltrona di presidente. Quali nomi in campo? Ad oggi i favoriti sarebbero il sindaco di Palmanova Tellini o quello di Udine, Alberto Felice De Toni. A meno che non si trovi un’ulteriore accordo fra i due schieramenti politici per modificare lo statuto e consentire anche agli assessori comunali di potersi far eleggere presidente di Cda. Una situazione complicata cui il centrodestra non ha mai trovato l’unanimità sulle decisioni. Molti ricorderanno la vicenda del compenso al presidente. In particolare quando gli ex consiglieri regionali di Forza Italia, Mara Piccin e Giuseppe Nicoli contestarono il provvedimento. Dettaglio dell’epoca: «Con una misura fulminea hanno approvato in consiglio regionale (Lega) senza passare dalla commissione compente (presidente Piccin di Forza Italia) per l’opportuna discussione, il provvedimento che istituisce il nuovo Cda dell’Ausir (Servizi idrici e ambientali). Guarda caso nel provvedimento venivano fissati i compensi del consiglio d’amministrazione (al presidente quasi 7.000 € mensili). In quel tempo, Anna Cisint era al primo mandato e si apprestava a farsi riconfermare. Le modifiche apportate dal consiglio regionale sembravano costruite su misura per la sindaca di Monfalcone che ambiva alla presidenza. Poi però è arrivato il fattaccio A&T2000 e tutto è sfumato. Occorre dire che sarà il Cda nella sua piena operatività a stabilire se introdurre o meno la golosa mesata al presidente. Direttore Generale dell’Ausir è stato rinominato Marcello Del Ben.