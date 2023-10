FratelliFlagelli Exxx…Polzive!!! Crescono gli iscritti e si moltiplicano i galletti. Aria di scissioni in Friuli. Nasce un nuovo circolo nel Collinare in vista delle amministrative. Atteso Vannacci per l’inaugurazione.

Il militare Vannacci, (Italia al Contrario) sarà in Friuli il 27-28 novembre. Una puntata a Udine, poi Trieste a salutare vecchi amici. Tornerà a Nordest verso la fine di febbraio per la grande kermesse che i militanti di Fratelli d’Italia della zona stanno organizzando come nuovo Circolo di Colloredo di Monte Albano e Collinare. L’imminente nascita del nuovo Circolo è conseguente all’attenzione che Fratelli d’Italia rivolge alle prossime comunali. Nell’area si vota nei comuni di Fagagna, Osoppo, Dignano, Flaibano, Artegna, Magnano in Riviera, Cassacco, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano. In particolare su quest’ultimo comune, alcuni iscritti della zona hanno puntato i riflettori per accendere la partita del dopo-Ovan. Animatore del nuovo Circolo sarà Silvano Cantin in rotta di collisione con quello di Buja. La scissione bujese è la testimonianza che sull’area viene registrata una singolare perturbazione burrascosa, in particolare sulla dorsale Udine Nord-Gemona e che interessa gli iscritti a Fratelli d’Italia. I Benito Remix sono irrequieti e, se è vero che in Friuli (fonte Rizzetto) le tessere sono aumentate del 18% è anche vero che le ambizioni e le sgomitate fra Benito-Remix non mancano. Intanto il tempo stringe e già si avvertono i primi sussulti della campagna elettorale per le comunali (113 amministrazioni al voto). Importanti e sconvolgenti colpi di scena all’interno della coalizione sono alle viste.