EmittenzaPlusvalenza Exxx…Polzive!!! Pubblicato l’elenco provvisorio delle Tv private che ricevono contributi statali. Torta da circa due milioni di euri in Friuli suddivisa fra Tv12, Telefriuli e Telequattro. Scintille a Tavagnacco: Pozzo e Calligaris sbattono la porta. Benedetti resta unico proprietario.

Il Ministero delle Imprese ha pubblicato l’elenco provvisorio delle emittenti locali che ricevono contributi sulla base di alcuni criteri che tengono conto del sostegno all’occupazione, all’innovazione tecnologia e alla qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali. Ad ogni emittente che accede ai contributi viene assegnato un punteggio in base al quale è quantificato il contributo. In Friuli VG sono 3 le emittenti che il Ministeroi ha ammesso in graduatoria per l’annualità 2023. Si tratta, in ogni caso, di un elenco provvisorio. Le “voci” che permettono l’ammissione al contributi sono: i dati Auditel; le spese in tecnologie innovative e il numero di dipendenti e giornalisti. Per il 2023 a Telefriuli è stato assegnato un contributo di 662 mila euri. Telequattro 632.000 euri. Tv12, Udinese, 624.000 euri. Il ministero, nell’assegnare il contributo, fa riferimento al sostegno della “pluralità d’informazione”. Siamo certi che le tre emittenti, che ricevono contributi statali, abbiano consentito alle voci in dissenso di essere ospitate nei palinsesti? Il riferimenti all’acciaieria è evidente. In ogni caso e in attesa della graduatoria definitiva, nel mondo dell’emittenza sono stati avvertiti scossoni molto rumorosi. Poche settimane fa si è consumato lo sbrego fra i soci della Spa di Telefriuli. Pozzo (Pmp) e Calligaris hanno abbandonato la compagine e le rispettive quote sono state acquisite da Gianpiero Benedetti che resta l’unico titolare della televisione. Sarà il cadeaux che poterà in dote a Marchi nell’operazione d’acquisto dei 6 quotidiani del Nordest del gruppo Gedi.