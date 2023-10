AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! Il direttore del Messaggero Veneto contestato a Cervignano dalla “TerzaEtà”. Moretti del PD in sintonia col sindaco di Udine: “Riaprire il confronto per trovare un sito in Friuli”.

Non si placano le polemiche attorno al tema dell’acciaieria che doveva nascere a San Giorgio di Nogaro. Malgrado la regione e Gianpiero Benedetti abbiano reso noto in mille lingue e tremila versioni che il destino del complesso siderurgico è ormai segnato, ieri a Cervignano gli isterici del Comitato No Acciaieria, non potendo prendersela più con Fedriga o con Benedetti, hanno inscenato una patetica manifestazione contro il direttore del Messaggero Veneto (uno dei pochi quotidiani in Italia che sta migliorando nelle vendite), reo, a loro giudizio, di non aver schierato il giornale contro l’insediamento industriale a San Giorgio di Nogaro. Mosanghini era stato invitato al teatro Pasolini a moderare l’incontro con l’inviato di guerra Fausto Biloslavo. All’ingresso gli si è parato davanti il gruppetto della “terza età” che ha aggredito il direttore accusandolo di non aver dato spazio al Comitato del No. Un’esibizione assurda visto che il Comitato si vanta di diffondere capisaldi liberali democratici, e che invece si rivela per quello che è: un clan di isterici epigoni degli ayhatollah dell’incendiario Medio Oriente. Per altro verso invece, a decisione ormai assunta di trasferire il progetto a Piombino, il centrosinistra, dopo le aperture al sito industriale del sindaco di Udine De Toni (si faccia nell’entroterra”), spunta un’importante riflessione del capogruppo del PD in consiglio regionale Diego Moretti che, in un lungo intervento pubblicato oggi su “Il Piccolo” dal titolo: “Senza industria non c’è futuro”, tiene il punto sull’acciaieria e rimarca: «…la giunta regionale dovrebbe riaprire il confronto con l’investitore per la ricerca di un sito alternativo in Friuli Venezia Giulia: Non vorremmo ritrovarci tra qualche tempo, magari in mezzo a una crisi economica, a sentire le recriminazioni della giunta Fedriga per l’occasione persa, dando la colpa a qualcun altro.

Vale anche per il Friuli: “Senza industria non c’è futuro”.