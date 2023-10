BidonePordenone Exxx…Polzive!!! Lta non imbarca Hydrogea. Pesa la scelta di aver voluto investire in sedi faraoniche invece di migliorare i servizi. Per gli uffici di Pordenone impegnati circa 2 milioni e mezzo di euri.

Circa un anno fa, luglio 2022, veniva inaugurata in piazza duca D’Aosta a Pordenone la nuova sede di Hydrogea. Spesa complessiva, tra restauro ed acquisto, 2.350.000 Euro. Il taglio del nastro avvenne di fronte a una nutrita presenza di sindaci, assessori, presidenti di Confindustria e del presidente del Cda Giovanni De Lorenzi che aveva illustrato gli obiettivi futuri senza la rinuncia alla propria autonomia e la qualità dei servizi offerti. In molti avevano intravisto nella spericolata operazione immobiliare una mossa per ingolosire nuovi acquirenti visto che i bilanci già allora erano in dissesto. Ma nessuno aveva abboccato. Dopo appena un anno dallo sfavillante taglio del nastro gli elementi contabili della partecipata dal comune per 96,88% sputano sentenze devastanti. Chi vuol fare un “matrimonio coi fichi secchi?”. E’ questo il punto, in Lta pare che nessuno sia intenzionato ad accollarsi una zavorra di pantano economico come la Hydrogea e che le voci dell’operazione di fusione siano state messe in circolo astutamente solo per tranquillizzare maestranze e fornitori. Mascherare un disavanzo di 4 milioni e mezzo di euri, 11 milioni impegnati (sulla carta) al capitolo investimenti, nessuna misura per rientrare dalle esposizioni di bollette non riscosse, società di revisione dei bilanci pagata cifre da capogiro ed infine il bidone da 2 milioni e mezzo di euri per l’acquisto della nuova sede. Nella società partecipata da 21 comuni della provincia di Pordenone cui il capoluogo detiene il 96,88% delle quote, la governance è disposta come un gioco d’incastri. Le pedine, intercambiabili, sono sempre le stesse. Il presidente del Cda più longevo è stato Giovanni De Lorenzi che ha firmato il suo ultimo bilancio del 2022. I consiglieri, ora in attività, sono Fabio Santin ed Elena Lenarduzzi. Da quest’anno Fabio Santin ha preso il posto di De Lorenzi come presidente e nel Cda è entrato Luigi Vazzoler come vice. Elena Lenarduzzi consigliere. I dipendenti sono 76 (dato del 2021) di cui 2 dirigenti 3 quadri, 32 impiegati, 24 operai e 15 interinali. Costo del personale all’anno circa 3milioni e 800mila euri. Tutto questo armamentario di dirigenti, impiegati e presidenti non è bastato a frenare la mala gestio dell’azienda che si ritrova in crisi di liquidità a causa di bollette non incassate per un importo che supera il milione e mezzo di euri. La quarantina di impiegati è scivolata sugli incassi. Pare che nemmeno il collegio sindacale, presieduto dall’intramontabile (da 30 anni inchiodato alla sedia) Davide Scaglia, abbia rilevato la problematicità delle bollette da incassare. Le promesse di Ciriani un anno fa: «Pordenone nella sua rete di distribuzione ha poca dispersione d’acqua, ma così non è per il suo sistema di fognature, ciò dovuto alla mancata manutenzione e ai mancati investimenti negli anni scorsi. A tal proposito nel futuro ci saranno costi da affrontare perché noi non vogliano che l’ecologia e la salvaguardia dell’ambiente siano solamente degli slogan, ma un concreto e perseguibile obiettivo». Lta non ci crede.